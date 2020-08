Meteo Italia tra 15 giorni: brutto STOP dell’Estate (Di lunedì 10 agosto 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 giorni Partiamo da un presupposto: il trend Meteo climatico verso il 20 agosto non è univoco. Significa che i modelli matematici di previsione, al momento, hanno delle views differenti e le ipotesi vanno da un proseguimento del dominio anticiclonico a un possibile intervento di un’ampia depressione atlantica. Quest’ultima ipotesi è presa in considerazione dal modello europeo ECMWF, che come ben sappiamo è considerato il più affidabile in assoluto. In realtà fino a ieri l’eventuale peggioramento era stato preso in considerazione anche dall’americano GFS, ma nelle ultime emissioni è tornato sui suoi passi ripristinando un dominio anticiclonico pressoché incontrastato. La domanda a questo punto è la seguente: chi ... Leggi su meteogiornale

ilmeteoit : #Meteo: #SETTIMANA, #Torna il #CALDO #AFRICANO sull'ITALIA, ma ci sono #INSIDIE in #AGGUATO. Le #PREVISIONI fino a… - Agenzia_Italia : Il ‘superanticilone' sub-tropicale porta la grande afa: 40 gradi e 'temporali di calore' - siviaggia : Che tempo farà a #ferragosto? Al Sud si toccheranno i 34-35°C. Sul resto dell’Italia, invece, le temperature si agg… - AllertApc : RT @Allerta_Meteo: Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per domani 11/08/2020, diramato dal @DPCgov il 10/08/2020 Ricevi #Allert… - Allerta_Meteo : Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per domani 11/08/2020, diramato dal @DPCgov il 10/08/2020 Ricevi… -