METEO 7 Giorni: CALDO crescente, nuova fiammata africana. Ecco quanto durerà (Di lunedì 10 agosto 2020) METEO SINO AL 16 AGOSTO 2020, ANALISI E PREVISIONE Un potente campo di alta pressione si è ulteriormente consolidato tra il Mediterraneo e l’Europa Centro-Occidentale, inglobando pienamente anche l’Italia. Il bel tempo ha ripreso quota anche all’estremo Sud, dopo l’instabilità e i locali nubifragi dei Giorni passati. L’area anticiclonica è supportata da correnti calde in risalita dal Nord Africa, con ulteriore aumento delle temperature. Il CALDO si fa importante su alcune regioni, con valori più elevati al Centro-Nord dove si toccano picchi spesso superiori ai 35 gradi. Questo predominio dell’alta pressione subtropicale è destinato a mantenersi abbastanza invariato nel corso della settimana, pur con alcune interferenze che apporteranno qualche ... Leggi su meteogiornale

