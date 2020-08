Messi, arrivati in Argentina 32 respiratori per combattere l’emergenza coronavirus grazie alla sua Fondazione (Di lunedì 10 agosto 2020) Messi, campione in campo e fuori. Il giocatore del Barcellona non dimentica quanto accade nel mondo, specialemente in Argentina. La pandemia di coronavirus sta andando avanti con numeri davvero preoccupanti. Ecco allora che "nel suo piccolo", La Pulce ha voluto dare una mano ad alcuni ospedali del proprio Paese.Messi: respiratori per combattere il coronaviruscaption id="attachment 829650" align="alignnone" width="594" Messi (getty images)/captionEra stata annunciata tempo fa una donazione in termini di denaro e non solo da parte di Lionel Messi alla Fondazione Garrahan che contribuisce ad aiutare gli ospedali per affrontare l'emergenza pandemica di coronavirus. Adesso, la ... Leggi su itasportpress

