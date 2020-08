Mercoledì 12 agosto: Filosofia sotto le stelle (Di lunedì 10 agosto 2020) Diversi sono i riferimenti al carcere, alla scuola, al quotidiano. In nessun altro testo di Filosofia la vita entra così tanto dentro le parole e l'amore ci arriva in tutta la sua urgenza. Perché l'... Leggi su histonium

twitorino : ? Al punto estivo del Parco della Tesoriera per #Evergreenfest2020, mercoledì 12 agosto, spettacolo comico, ma anch… - SkySport : VERSO ATALANTA-PSG ? L’arrivo dell’Atalanta in hotel a Lisbona #Gollini col tutore alla gamba sinistra #AtalantaPsg… - SenatoStampa : #OpenSenato. La Conferenza dei Capigruppo è convocata oggi, mercoledì 5 agosto, alle 15,30, in #SalaPannini. - irene_miceli : RT @Miliziano_M: @armel60 @RapPalermo @PALERMOPM @LeolucaOrlando1 @FabioGiambrone @GDS_it @rep_palermo @RifiutiamociPA Gentile sig Arturo.… - CavarrettaSa : RT @Miliziano_M: @armel60 @RapPalermo @PALERMOPM @LeolucaOrlando1 @FabioGiambrone @GDS_it @rep_palermo @RifiutiamociPA Gentile sig Arturo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercoledì agosto Caldo a Roma: un mercoledì da bollino rosso, allerta livello 3 per il 12 agosto RomaToday