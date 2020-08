Mercedes litiga con le gomme | Verstappen domina a Silverstone Leclerc con la Ferrari è 4Â°

Mercedes litiga con le gomme, Verstappen domina a Silverstone. Leclerc con la Ferrari è 4° (Di lunedì 10 agosto 2020) La vittoria che non t'aspetti. Le Stelle, che in qualifica hanno dato un secondo a tutti, vanno un po' in tilt e, sfruttando al massimo la sua Red Bull-Honda, con una gara maiuscola, un superbo Max ... Leggi su leggo

F1, analisi prove libere GP 70° Anniversario: la Mercedes balla da sola, la Ferrari è nella mischia

La prima giornata di prove libere del Gran Premio del 70° Anniversario è andata in archivio. Di conseguenza è giunto il momento di analizzare quanto accaduto quest’oggi a Silverstone, dove si gareggia ...

