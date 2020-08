Mercato Napoli, in vendita Koulibaly, Milik, Allan e Ghoulam (Di lunedì 10 agosto 2020) Bisogna vendere, adesso. È questo l'ordine impartito da Aurelio De Laurentiis. Archiviata l'esperienza in Champions League, Cristiano Giuntoli ha ripreso nuovamente in mano il Mercato del Napoli. E' ... Leggi su gazzetta

TuttoMercatoWeb : Juve senza programmazione, sembri l'ultimo Milan. Napoli e Bari, per De Laurentiis meglio dimenticare. Bentornato C… - davide_luise : FLASH NEWS - A #Capri insieme ad #ADL e #Gattuso ci sono #Giuntoli ed Edo De Laurentiis. Argomento centrale il merc… - CURVASUDROMA191 : RT @Sardanapalooo: Infuocate domeniche d’agosto. Il mercato non dorme mai: A1 Roma-Napoli da bollino ?? ?? qualitahh™? ?? ??? - vvlnapoli : La stagione del Napoli si chiude a Barcellona in una notte senza gloria al Camp Nou: Sul mercato: in arrivo ci sono… - sportli26181512 : #Altrenotizie #calciogiocato Koulibaly e Milik sul mercato, De Laurentiis vuole 130 milioni: Il Napoli ha terminato… -