Meloni smaschera il Fatto Quotidiano: «Dite che racconto balle? Ecco la prova che siete cialtroni» (Di lunedì 10 agosto 2020) Continuano i cannoneggiamenti contro Giorgia Meloni, rea di essere alla guida del partito che cresce costantemente da molto tempo. Ecco allora che c’è chi si scatena con le uniche armi che ha: chi con gli insulti, come lo scrittore Veronesi e l’ex sindaco di Rho, Pessina; e chi con tesi inverosimili. Prendete il Fatto Quotidiano. È la stessa Meloni a rendere noto a cosa sia arrivato il Quotidiano diretto da Travaglio pur di attaccarla. “Il Fatto Quotidiano pubblica un articolo nel quale sostiene che racconto frottole, citando come fonte i dati di Pagella Politica: un sito nel quale gente del tutto incompetente giudica le dichiarazioni dei politici, di qualsiasi natura, geopolitica, macroeconomia, ... Leggi su secoloditalia

GiovanniLuccia2 : RT @SecolodItalia1: Meloni smaschera il Fatto Quotidiano: «Dite che racconto balle? Ecco la prova che siete cialtroni» - FuoriIncuboUe : RT @SecolodItalia1: Meloni smaschera il Fatto Quotidiano: «Dite che racconto balle? Ecco la prova che siete cialtroni» - GianniVezzani1 : RT @SecolodItalia1: Meloni smaschera il Fatto Quotidiano: «Dite che racconto balle? Ecco la prova che siete cialtroni» - SecolodItalia1 : Meloni smaschera il Fatto Quotidiano: «Dite che racconto balle? Ecco la prova che siete cialtroni»… - TOR94723452 : Meloni smaschera Conte: ecco il video che lo smentisce sul lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni smaschera

Il Tempo

La modifica alla legge che regola il rinnovo dei vertici dei servizi segreti, introdotta in gran segreto da Giuseppe Conte nell'ultimo decreto Covid e poi smascherata, continua a far discutere. Duriss ...Rita Dalla Chiesa umilia le fustigatrici del bodyshaming a targhe alterne, ovvero le anime belle e radical chic pronte a schierarsi - solo sui social, sennò troppa fatica - in difesa di Laura Boldrini ...