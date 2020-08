Meloni: «Sbarchi fuori controllo. Gli scafisti si ingrassano e gli italiani fanno i sacrifici» (Di lunedì 10 agosto 2020) Il blocco navale «è l’unico modo per fermare le partenze, soprattutto dopo la sanatoria del ministro Bellanova. L’avevamo previsto: si sono moltiplicati gli Sbarchi. Il messaggio al mondo è il seguente: venite in Italia, vi manteniamo, vi regolarizziamo, vi daremo la cittadinanza. In pratica l’unico settore sostenuto dal governo è la filiera degli scafisti». Lo dice, intervistata da La Verità, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. In Europa, osserva la presidente di Fdi, la soluzione del blocco navale «troverebbe più favore rispetto all’alternativa, che è quella di redistribuire i migranti nei diversi Paesi. Tra l’altro», aggiunge Meloni, «proprio l’Europa ci sta chiedendo di procedere con i centri ... Leggi su secoloditalia

Il premier risponde alle accuse di aver perso tempo prima di chiudere i due paesi della Bergamasca: “Pubblicheremo tutto, non abbiamo nulla da nascondere”. Poi lancia l’idea di un Ponte sullo Stretto ...

Meloni: "Il governo fa ingrassare solo gli scafisti. Blocco navale subito"

In una intervista a "La verità", la leader di Fratelli d'Italia parla degli sbarchi in aumento. In una intervista pubblicata questa mattina da La verità, Giorgia Meloni attacca il governo e critica il ...

Il premier risponde alle accuse di aver perso tempo prima di chiudere i due paesi della Bergamasca: "Pubblicheremo tutto, non abbiamo nulla da nascondere". Poi lancia l'idea di un Ponte sullo Stretto ...