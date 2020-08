Meloni: "Governo fa ingrassare solo gli scafisti. Blocco navale subito" (Di lunedì 10 agosto 2020) In una intervista pubblicata questa mattina da La verità, Giorgia Meloni attacca il Governo e critica il decreto Agosto, considerato insufficiente per far fronte alla crisi economica innescata dall'emergenza coronavirus, inoltre torna su uno dei suoi temi preferiti, quello degli sbarchi, chiedendo, come sempre, il Blocco navale:"È l'unico modo per fermare le partenze, soprattutto dopo la sanatoria del ministro Bellanova. L'avevamo previsto: si sono moltiplicati gli sbarchi. Il messaggio è il seguente: venite in Italia, vi manteniamo, vi regolarizziamo, vi daremo la cittadinanza. In pratica l'unico settore sostenuto dal Governo è la filiera degli scafisti"Quando le viene chiesto se pensa che l'Europa possa accettare un Blocco ... Leggi su blogo

