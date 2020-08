Meghan Markle avrebbe voluto il padre al Royal Wedding: il compromesso con i media inglesi (Di lunedì 10 agosto 2020) La vita a corte di Meghan Markle non è mai stata molto semplice e, proprio per questo, si è conclusa con un rumorosissimo divorzio dalla Famiglia Reale che, dopo mesi, continua ancora a tenere banco. Nonostante il costante sostegno di Harry, i dispiaceri e le delusioni, per la contessa di Sussex, sono iniziati già prima delle nozze. Il rapporto burrascoso tra Meghan Markle e suo padre Thomas è ormai noto ai più. Proprio a pochi giorni dalle nozze della figlia, infatti, l’uomo aveva venduto alla stampa, in cambio di soldi, fotografie esclusive dei preparativi della Royal Wedding. Un gesto che, poi, gli è costato molto caro. Meghan, infatti, per mettere a tacere le polemiche, aveva dovuto cedere a un ... Leggi su dilei

