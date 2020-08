Matuidi: “Adesso un po’ di vacanza, delusi per la Champions” (Di lunedì 10 agosto 2020) Blaise Matuidi, che sta per volare negli Stati Uniti dove indosserà la maglia dell’Inter Miami, attraverso instagram ha dedicato qualche minuto per commentare la stagione appena conclusa con la maglia della Juventus: “È stata speciale… Tante gioie e la delusione per l’eliminazione della Champions League. Terzo scudetto di fila. Non bisogna mai dare nessun titolo per scontato o come normale. Adesso è tempo di una breve vacanza prima di iniziare la nuova stagione”. View this post on Instagram Special season… lots of joy… and the disappointment of the Champions League. 3rd Scudetto in a raw never taking any title for granted or normal. Now time for a short holiday break before a new season kicks off ! #GiveItAll A post shared by Blaise ... Leggi su alfredopedulla

