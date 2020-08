Mattino: Gattuso non vuole la maxi penale da 7 milioni in caso di rescissione anticipata del contratto (Di lunedì 10 agosto 2020) Oggi a Capri è in programma l’incontro tra Rino Gattuso e Aurelio De Laurentiis per parlare del rinnovo del contratto. Il Mattino scrive che il tecnico andrà da solo all’appuntamento, senza il suo agente Jorge Mendes. “Ha un altro anno di contratto e intende rispettarlo. Nelle sue intenzioni vuole restare. Almeno un anno. Ma non intende dire di sì all’eventuale proposta di un rinnovo in cui ci siano clausole di rescissioni che lo possano, di fatto, rendere prigioniero del contratto e del Napoli. Uno dei nodi è questo. Forse l’unico vero nodo. L’ipotesi di vedersi inserire una maxi penale (si parla di 7 milioni di euro) nel caso in cui Ringhio a un certo ... Leggi su ilnapolista

napolista : Mattino: Gattuso non vuole la maxi penale da 7 milioni in caso di rescissione anticipata del contratto Il tecnico l… - SIMONE4ESPOSITO : RT @napolimagazine: RASSEGNA - Corriere: 'Andrea, Milik piace anche a te?', Tuttosport: 'Juve, regala Pogba a Pirlo!', Il Mattino: 'Gattuso… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RASSEGNA - Corriere: 'Andrea, Milik piace anche a te?', Tuttosport: 'Juve, regala Pogba a Pirlo!', Il Mattino: 'Gattuso… - juve_magazine : RASSEGNA - Corriere: 'Andrea, Milik piace anche a te?', Tuttosport: 'Juve, regala Pogba a Pirlo!', Il Mattino: 'Gat… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RASSEGNA - Corriere: 'Andrea, Milik piace anche a te?', Tuttosport: 'Juve, regala Pogba a Pirlo!', Il Mattino: 'Gattuso… -