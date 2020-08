Matrimoni, nuovi amori, tradimenti e addii: i gossip più chiacchierati dell’estate 2020 (Di lunedì 10 agosto 2020) Nuovi amori, tradimenti, matrimoni e addii. Anche nell’estate 2020 le star stanno regalando ai divoratori di gossip un variegato campionario di affari di cuore da commentare sotto l’ombrellone. Tra le notizie più chiacchierate, quella della coppia che non t’aspetti: Paola Turci e Francesca Pascale (nella prima estate dopo 10 anni lontana da Silvio Berlusconi), fotografate in vacanza insieme in Cilento. Il settimanale Oggi ha pubblicato alcuni scatti delle due in barca: bikini nero, sorrisi, effusioni. Titolo del servizio: «Le foto proibite del loro amore». Tra la cantautrice e l’ex fidanzata del leader di Forza Italia, si legge nel servizio, c’è un’«amicizia molto speciale». La notizia ha suscitato scalpore e fatto il giro del web. Ma per il momento né Paola, né Francesca – che «condividono la passione per i cani» e in comune hanno anche l’impegno a favore dei diritti degli omosessuali e l’idea di amore al di là del genere – non hanno voluto aggiungere dettagli o dichiarazioni. Del resto, sono in vacanza. Leggi su vanityfair

