Massimo Giletti sotto scorta per le minacce del boss: «Voglio sapere perché solo da pochi giorni» (Di lunedì 10 agosto 2020) Da un paio di settimane Massimo Giletti vive sotto scorta dei carabinieri, a causa del suo lavoro di inchiesta di Non è L’Arena su La 7, che ha fatto esplodere il bubbone delle centinaia di detenuti mafiosi rispediti a casa. Coma abbiamo raccontato a più riprese Giletti è stato per questo minacciato e additato come nemico a mafiosi e ‘ndranghetisti dal boss Filippo Graviano. Fu intercettato in carcere in una conversazione agghiacciante. Riferendosi proprio a Giletti e al giudice Nino Di Matteo, osservava: “Il ministro fa il suo lavoro e questi… Giletti e Di Matteo rompono la minchia”. Giletti: “Perché solo ora la ... Leggi su secoloditalia

