Massimo Giletti sotto scorta dopo minacce boss Graviano (Di lunedì 10 agosto 2020) La tutela al giornalista de La7 gli è stata assegnata due settimane fa dalla Prefettura di Roma per le minacce rivolte al conduttore televisivo di "Non è L'Arena" dal boss Filippo Graviano. minacce, ... Leggi su tg.la7

matteosalvinimi : Solidarietà e un abbraccio a Massimo Giletti, giornalista coraggioso e dalla schiena dritta. - SalernoSal : Massimo Giletti sotto scorta è un pessimo segnale. Continuare ad andare in onda con il proprio lavoro, la migliore… - virginiaraggi : Solidarietà a Massimo Giletti a cui è stata assegnata la scorta per le minacce ricevute dal boss Filippo Graviano.…

Massimo Giletti vive sotto scorta. La notizia, lanciata dal sito Antimafia Duemila e rimbalzata in rete, è stata confermata dallo stesso giornalista, conduttore di Non è l’Arena su La7, al sito del Co ...Massimo Giletto da due settimane è protetto da una scorta di carabinieri per una maggiore protezione dopo le minacce del boss mafioso Filippo Graviano Massimo Giletti di recente è stato minacciato da ...