Massimo Giletti sotto scorta dopo le minacce del boss. «Perché solo adesso?» (Di lunedì 10 agosto 2020) Massimo Giletti Una scorta dei carabinieri protegge Massimo Giletti dopo le minacce del boss Filippo Graviano. Il conduttore televisivo vive sotto protezione da un paio di settimane: il provvedimento è stato adottato dal Ministro dell’Interno Lamorgese a seguito delle intimidazioni che il capo mafioso – condannato per le stragi del ‘92 e del ‘93 – aveva rivolto al giornalista in un’intercettazione dell’11 maggio scorso. Riferendosi a Giletti e al magistrato Nino Di Matteo, il boss Graviano aveva affermato: “stanno scassando la minchia“, in riferimento ad alcune puntate di Non è L’Arena. Il programma di La7 condotto dal ... Leggi su davidemaggio

