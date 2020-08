Massimo Giletti sotto scorta dopo le minacce del boss mafioso Filippo Graviano – VIDEO (Di lunedì 10 agosto 2020) Massimo Giletto da due settimane è protetto da una scorta di carabinieri per una maggiore protezione dopo le minacce del boss mafioso Filippo Graviano Massimo Giletti di recente è stato minacciato da Filippo Graviano. Il noto boss mafioso non ha gradito l’inchiesta giornalistica del conduttore a Non è l’Arena in merito al possibile ritorno a casa di … L'articolo Massimo Giletti sotto scorta dopo le minacce del boss mafioso Filippo ... Leggi su newnotizie

