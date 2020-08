Massimi Giletti sotto scorta, le terribili minacce ricevute rendono la misura indispensabile (Di lunedì 10 agosto 2020) Massimo Giletti è finito sotto scorta e la misura, nonostante non gli vada giù affatto, è divenuta indispensabile come lui stesso ha dovuto riconoscere. Massimo Giletti, che conduce l’Arena su La7 la domenica sera è sempre stato l’artefice di inchieste scomode e ha sempre dichiarato di voler fare nomi e cognomi dei soggetti implicati nelle varie inchieste, di non aver paura e che le minacce non lo avrebbero mai fermato. Purtroppo, però, ora qualcosa è cambiato e si è dovuto arrendere alla misura della scorta divenuta, come lui stesso ha dovuto riconoscere, indispensabile. Le inchieste di Massimo Giletti a L’Arena su ... Leggi su baritalianews

