Maria De Filippi si scaglia contro Stefano De Martino, ecco le sue parole (Di lunedì 10 agosto 2020) Maria si scaglia contro Stefano Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono al centro del gossip da quando si sono detti addio per l’ennesima volta. Secondo fonti attendibili sembra che i problemi siano nati durante il periodo della quarantena forzata. Si dice che la colpa sia sempre dell’ex ballerino di Amici, poiché avrebbe compiuto di nuovo un gesto d’infedeltà. All’inizio Belen era comparsa sui social con le lacrime, chiaro segno della sua stanchezza psico-fisica nell’affrontare la faccenda. Ad oggi pare che abbia ritrovato il sorriso accanto a Michele Morrone, il quale ha rimpiazzato l’imprenditore GianMaria Antinolfi. In sua difesa dalle malelingue, è intervenuta Maria De ... Leggi su kontrokultura

Notiziedi_it : Belen risponde a Maria De Filippi sul ritorno con Stefano De Martino - toysblogit : Manila Nazzaro a Blogo: 'Da 3 anni in esilio in Rai, dopo Temptation mi sento di nuovo… - SerieTvserie : Manila Nazzaro a Blogo: 'Da 3 anni in esilio in Rai, dopo Temptation mi sento di nuovo stimata (ma vorrei continuar… - tvblogit : Manila Nazzaro a Blogo: 'Da 3 anni in esilio in Rai, dopo Temptation mi sento di nuovo stimata (ma vorrei continuar… - Francescaeffe3 : RT @SteveTheRat: @Tg3web @NeraGiacomo Hanno sbagliato mestiere, il loro posto è da Maria de Filippi -