Maria De Filippi, rivelazioni su Belen e Stefano De Martino: potrebbero tornare insieme (Di lunedì 10 agosto 2020) Maria De Filippi, il ritorno di fiamma tra l’argentina e il ballerino è sempre più probabile Maria De Filippi ha detto la sua su Belen Rodriguez e Stefano De Martino affermando che i tra i due potrebbe non essere realmente finita. Stefano ha più volte dimostrato di essere un inguaribile combinaguai, nonostante questo è un bravo ragazzo. Prima d’oggi non ha mai espresso opinioni in merito, ma adesso sembrerebbe essere arrivato il momento, dato che chiunque ne sta parlando anche senza conoscere i fatti. Durante l’ultima intervista rilasciata al settimanale Gente, la conduttrice ha affermato che se non combina guai, non è Stefano De Martino. A quanto pare dopo la fine ... Leggi su kontrokultura

