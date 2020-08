Marcus Lee è un nuovo giocatore della Vanoli Cremona (Di lunedì 10 agosto 2020) Marcus Lee e' un nuovo giocatore della Vanoli Basket Cremona . L'atleta statunitense, nato il 14 settembre del 1994 a San Francisco, ha sottoscritto un contratto di un anno. Centro di 208 centimetri ... Leggi su corrieredellosport

PeterPenna : RT @matteocorradi10: Bella presa Marcus Lee per la @VanoliCremona. 25 anni, 211cm giocherà ala o centro. La scorsa stagione in @nbagleague… - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Vanoli Cremona, ufficiale l’ingaggio di Marcus Lee - matteocorradi10 : Bella presa Marcus Lee per la @VanoliCremona. 25 anni, 211cm giocherà ala o centro. La scorsa stagione in… - paxer89 : RT @VanoliCremona: New entry #VanoliCremona ??Secondo innesto a stelle e strisce ???? Welcome, Marcus Lee ???????? Leggi la presentazione ?? http… - LegaBasketA : RT @VanoliCremona: New entry #VanoliCremona ??Secondo innesto a stelle e strisce ???? Welcome, Marcus Lee ???????? Leggi la presentazione ?? http… -

