Mara Venier, il marito Nicola svela la sua ossessione: “mi sveglia alle 6 per farlo…” (Di lunedì 10 agosto 2020) Mara Venier è senza dubbio una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Regina indiscussa di Domenica In, la donna ha conquistato il cuore dei suoi spettatori, che da anni ormai la seguono con amore. Sposata con Nicola Carraro, e vicina alle seconde nozze, la presentatrice ha un legame fortissimo con il suo compagno. Entrambi, infatti, condividono molte passioni ma pochi sanno che ha una forte ossessione. Mara Venier ossessionata dalle pulizie A parlare di questo suo ‘disturbo’ è stato proprio Nicola Carraro in una recente intervista. Un aspetto di Mara Venier che certamente quasi nessuno conosce ma che grazie alle sue parole è ... Leggi su kontrokultura

