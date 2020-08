Mancini: “Atalanta in finale di Champions come il Valencia di Cuper. Pirlo? Lo volevo con me in Nazionale…” (Di lunedì 10 agosto 2020) Interessante intervista rilasciata dal ct dell'Italia Roberto Mancini a La Gazzetta dello Sport sui temi scottanti dell'attualità calcistica italiano e non solo. Su tutti l'arrivo di Pirlo sulla panchina della Juventus, ma anche il cammino dell'Atalanta in Champions League.Mancini: "Dea in finale di Champions. Su Pirlo..."caption id="attachment 1000591" align="alignnone" width="1024" Atalanta Papu Gomez (getty images)/captionMancini si è subito soffermato sulla scelta della Juventus di affidare la squadra a Pirlo: "Andrea? È fortunato, parte dal punto più alto e dalla squadra più forte. Lo volevo con me nello staff dell'Italia perché so che ha grandi conoscenze di calcio: ... Leggi su itasportpress

