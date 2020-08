Mancini: 'Atalanta in finale di Champions come il Valencia di Cuper. Pirlo? Lo volevo con me in Nazionale...' (Di lunedì 10 agosto 2020) Interessante intervista rilasciata dal ct dell' Italia Roberto Mancini a La Gazzetta dello Sport sui temi scottanti dell'attualità calcistica italiano e non solo. Su tutti l'arrivo di Pirlo sulla panchina della Juventus, ma anche il cammino dell'Atalanta in Champions League. ... Leggi su itasportpress

