Manchester United, non arriverà Sancho: Douglas Costa l’alternativa? (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo Blaise Matuidi, la Juventus potrebbe presto dire addio anche a Douglas Costa. Il brasiliano infatti è seguito dalla Premier League, in particolare dal Manchester United, che non acquisterà più Sancho dal Borussia Dortmund. Il gioiello giallo nero, infatti, nella giornata di oggi ha rinnovato col club tedesco fino al 2023 e il suo ds, … L'articolo Manchester United, non arriverà Sancho: Douglas Costa l’alternativa? Leggi su dailynews24

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United Manchester United-Copenaghen 1-0, gol e highlights: Red Devils in semifinale dopo i supplementari Sky Sport Manchester United-Copenaghen 1-0 ai supplementari, risolve Bruno Fernandes su rigore

Ci sono voluti i supplementari per il Manchester United di Solskjaer per avere ragione del Copenaghen e raggiungere la semifinale di Europa League (domenica sera affronteranno la vincente di Wolverham ...

Europa League, Manchester United-Copenaghen 1-0: Bruno Fernandes decisivo!

La rete dal dischetto nei tempi supplementari di Bruno Fernandes regala la semifinale di Europa League al Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer: il commento Il Manchester United vola in semifinale ...

