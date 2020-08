Maltempo Piemonte, forti temporali tra Astigiano e Alessandrino: frane, allagamenti e alberi caduti, violenta grandinata a Bergolo [FOTO e VIDEO] (Di lunedì 10 agosto 2020) Violenti temporali stanno colpendo il Piemonte, in particolare Astigiano e Alessandrino, con nubifragi e grandinate. Disagi nel sud della provincia di Asti a causa di allagamenti, alberi sradicati e locali grandinate (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto e VIDEO in fondo all’articolo). Una violenta grandinata si è verificata a Bergolo, nel Cuneese. Tra i dati pluviometrici più significativi nella regione, segnaliamo: 39mm a Pradeboni, 37mm a Loazzolo, 34mm a Chiusa Pesio, 32mm a Morozzo, 28mm a Peveragno, 26mm a Canosio. Maltempo Piemonte, violenta grandinata a Bergolo, nel Cuneese ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Piemonte Maltempo Piemonte, forti temporali tra Astigiano e Alessandrino: frane, allagamenti e alberi caduti, viole ... Meteo Web Toccare il cielo con un dito: la scalata del Monte Bianco dell’astigiano Matteo targata Gran Canyon

Prendete una giornata di sole, il panorama mozzafiato di cui si può godere dal tetto d’Europa e un buon panino da gustare contemplando la vastità dell’orizzonte e il ritmico alternarsi delle creste de ...

L’allarme ad Alessandria dopo i danni del maltempo: “I bambini giocano per strada con l’amianto”

ALESSANDRIA. «Stamattina ho girato la città e ho visto cittadini non coscienti di cosa sia la polvere che stanno scopando. Per le strade ci sono lastre di amianto e ieri sera vicino alla Caserma dei V ...

