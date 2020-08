Made in Italy: Consorzio mozzarella di bufala campana dop al Ravello festival (Di lunedì 10 agosto 2020) Salerno, 10 ago. (Labitalia) - La mozzarella di bufala campana dop va in scena al Ravello festival. Anche quest'anno il Consorzio di tutela è partner dell'evento internazionale dedicato all'arte e alla musica, sotto la guida del commissario Almerina Bove. In particolare, il Consorzio presenta il 'Concerto all'alba', l'appuntamento clou della rassegna, andato subito sold out, come di consueto. Lo spettacolo è in programma nella notte tra il 10 e l'11 agosto, alle 5 del mattino, sulla terrazza dell'infinito, al Belvedere di Villa Rufolo. A esibirsi sarà l'orchestra filarmonica salernitana Giuseppe Verdi, diretta dal maestro Jordi Bernàcer con Javier Perianes al pianoforte e musiche di Mercadante, Albéniz, de Falla. "Siamo convinti - ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : Viva la Vespa: unica, inimitabile e soprattutto ITALIANA ???? Lunga vita al made in Italy, da tutelare e sostenere s… - Agenzia_Ansa : #Estate Vacanze made in Italy per gli italiani ma le presenze degli stranieri sono a picco #vacanze #ANSA - sole24ore : Pugliese (Conad): «Tenuta dei consumi a rischio, corsa alle scorte terminata. Puntiamo tutto sull’alimentare made i… - sandromonari : RT @nzingaretti: Arrivate allo #Spallanzani le prime dosi del vaccino completamente made in Italy pronto ora alla fase di sperimentazione s… - notizieit : Made in Italy: Consorzio mozzarella di bufala campana dop al Ravello… -

Ultime Notizie dalla rete : Made Italy Made in Italy, Coldiretti: "Per la prima volta da 30 anni cala l'export del vino" - DIRE.it Dire Made in Italy: Consorzio mozzarella di bufala campana dop al Ravello festival

"Ravello - ricorda - è simbolo di bellezza nel mondo e la nostra mozzarella di bufala è simbolo del made in Italy nel mondo, pertanto unire le forze ci è sembrato naturale e proprio quest'anno il ...

Sabaudia Studios: sold out per il Festival del Cinema Italiano

Sabaudia – Un Festival che celebra il cinema italiano e le sue grandi eccellenze, non poteva non ricordare il maestro per antonomasia della cinematografia made in Italy. Federico Fellini ha rappresent ...

"Ravello - ricorda - è simbolo di bellezza nel mondo e la nostra mozzarella di bufala è simbolo del made in Italy nel mondo, pertanto unire le forze ci è sembrato naturale e proprio quest'anno il ...Sabaudia – Un Festival che celebra il cinema italiano e le sue grandi eccellenze, non poteva non ricordare il maestro per antonomasia della cinematografia made in Italy. Federico Fellini ha rappresent ...