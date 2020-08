Lucia Javorcekova in bikini: che spettacolo – Foto (Di lunedì 10 agosto 2020) Lucia Javorcekova in bikini su Instagram: il costume contiene a fatica il suo decollete prorompente, lo spettacolo manda i fan in visibilio Lucia Javorcekova strepitosa su Instagram. La bella modella ed influencer slovacca continua a rendere il suo account bollente, con Foto sensuali in cui mostra il suo corpo perfetto. Anche stavolta non è stata da meno; in piscina e stesa a bordo vasca, bikini blu striminzito che lascia davvero poco all’immaginazione. La parte superiore, infatti, contiene davvero a fatica il suo prosperoso décolleté che straborda in ogni angolo. La parte inferiore del bikini, invece, sembra slacciata, con la Javorcekova che tiene i fili nelle mani allungandolo fino a far ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Lucia Javorcekova Lucia Javorcekova, trasparenze in bianco da infarto – Foto DirettaGoal Chi è Laura Cremaschi? Anni, acne, peso, altezza, misure, figlio di Bonolis, Facebook, Instagram

Laura ha iniziato la sua carriera come modella. Appena diciannovenne è stata eletta Miss Padania 2006. Da grande appassionata di calcio, seguendo le orme di Lucia Javorcekova e Marika Fruscio, Laura è ...

Laura ha iniziato la sua carriera come modella. Appena diciannovenne è stata eletta Miss Padania 2006. Da grande appassionata di calcio, seguendo le orme di Lucia Javorcekova e Marika Fruscio, Laura è ...