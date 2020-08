Loredana Lecciso lascia Cellino: la show girl pronta per un talent (Di lunedì 10 agosto 2020) Al Bano e Loredana si separano, lei vola in Spagna Loredana Lecciso è pronta a debuttare anche lei nel mondo della televisione. È questa la notizia bomba lanciata nelle ultime ore da Liberoquotidiano.it. Secondo alcune indiscrezioni la compagna di Al Bano condurrà un programma accanto a Cristiano Malgioglio. Dopo averli visti insieme nel salotto di Barbara D’Urso, la coppia televisiva avrebbe fatto colpo addirittura in Spagna. Una tv spagnola, infatti, vorrebbe Cristiano Malgioglio e Loredana Lecciso come giurati di un nuovo talent. E allora Cristiano, per convincere Loredana, è volato a Cellino, motivo per cui pochi giorni fa sono stati beccati insieme. Ma c’è di più, ... Leggi su kontrokultura

ilgiornale : Mentre Jasmine Carrisi è sempre più lanciata in campo musicale, Loredana Lecciso ha deciso di farsi da parte, lasci… - infoitcultura : Loredana Lecciso giudice di un talent | La compagna di Albano spicca il volo - infoitcultura : Cristiano Malgioglio e Loredana Lecciso alle prese con un nuovo talent show - infoitcultura : Loredana Lecciso oppressa da Romina Power : “Vive con lei sulle spalle” - infoitcultura : Al Bano e Loredana Lecciso, Giovanni Ciacci conferma: “L’amore è scoppiato” -