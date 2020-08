Londra schiera l’esercito per bloccare gli sbarchi: “Clandestini restino in Francia” (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago – O bloccate voi le partenze oppure interveniamo noi con l’esercito. E’ il succo del messaggio lanciato dal Regno Unito alla Francia. Il governo di Londra ha chiesto infatti a quello di Parigi di aumentare i controlli sul canale della Manica, al fine di interrompere il flusso di immigrati in crescita verso le coste britanniche. D’altronde il Regno Unito non fa più parte dell’Unione europea e non ha intenzione di stare a guardare di fronte all’arrivo di clandestini provenienti da uno Stato membro Ue. E’ insomma in atto un braccio di ferro, che va avanti da qualche giorno e che si sta ulteriormente inasprendo nelle ultime ore. Tratta “impraticabile” Il sottosegretario per la scuola Nick Gibbs aveva dichiarato due giorni fa che il governo di Londra vuole rendere ... Leggi su ilprimatonazionale

