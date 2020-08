L’omicidio Scazzi diventa una serie tv dopo le inquietanti rivelazioni di Sarah – La ragazza di Avetrana (Di lunedì 10 agosto 2020) L’omicidio di Sarah Scazzi diventa una serie tv. La tragica, violenta e grottesca morte della giovane ragazza che il 26 agosto del 2010 uscì di casa per andare al mare per non farvi più ritorno, continua ancora ad essere avvolta dal mistero e dai pettegolezzi, ma adesso potrebbe tornare a far discutere visto che, a distanza di dieci anni, hanno preso il via i lavori per portare la sua storia sul piccolo schermo. Il suo omicidio, commesso dieci anni fa ad Avetrana (Taranto), è tornato sulla cresta dell'onda dopo le inquietanti rivelazioni contenute nel libro Sarah - La ragazza di Avetrana firmato da Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni pubblicato a fine ... Leggi su optimagazine

