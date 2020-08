Lollobrigida a Tridico: «I grillini sapevano dei furbetti del bonus prima di tutti. Gliel’hai detto tu?» (Di lunedì 10 agosto 2020) Troppe cose non tornano sul bonus dato ai parlamentari furbetti. Fratelli d’Italia vuole vederci chiaro. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Francesco Lollobrigida punta il dito contro il numero uno dell’Inps, Pasquale Tridico. Già Guido Crosetto lo aveva chiamato in causa non tanto velatamente con argomenti corcostanziati. Ora FdI incalza: vuole sapere che ruolo ha giocato il presidente del nostro istituto previdenziale, nominato proprio dal M5S. Pur condividendo gli appelli a rendere pubblici i nomi dei furbetti, Lollobrigida ritiene oltremodo grave che i dati personali “siano forniti da importanti burocrati a chi li ha nominati per essere usati contro gli avversari”. Lollobrigida: “Fico, dai il buon esempio ... Leggi su secoloditalia

All'indomani dello scandalo sui parlamentari che hanno chiesto il bonus destinato alle partite Iva in crisi per il Covid, Fratelli d'Italia si chiede come mai, in ambiente grillino, i nomi si conosces ...

Dito puntato contro Pasquale Tridico in casa Fdi. Francesco Lollobrigida vuole vederci chiaro sul ruolo del presidente dell'Inps, nominato proprio dal Movimento 5 Stelle, nel caso dei cinque deputati ...

