Lobomax, ecco il T-Max da Superbike (Di lunedì 10 agosto 2020) Yamaha T-MAX appartiene naturalmente alla categoria degli scooter , anche se è innegabile che in tanti abbiano sempre visto "qualcosa in più" nell'esemplare di Iwata. L'aspetto estetico infatti, a ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Lobomax ecco

Corriere dello Sport.it

Il tuner spagnolo Lobomotive ha ideato una particolare versione del celebre scooter di Iwata, trasformando in una sportiva a tutti gli effetti Yamaha T-MAX: categoria scooter, ovviamente. Anche se, am ...Yamaha T-MAX appartiene naturalmente alla categoria degli scooter, anche se è innegabile che in tanti abbiano sempre visto "qualcosa in più" nell'esemplare di Iwata. L'aspetto estetico infatti, a prim ...