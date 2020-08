“Lo ha voluto il destino”. Tania Cagnotto, è lei stessa a informare tutti di ciò che succede nella sua vita (Di lunedì 10 agosto 2020) Tania Cagnotto, l’annuncio della nuova gravidanza: “Eccoci qui.. vi avevo detto che verso settembre avrei deciso se continuare o meno la mia strada verso Tokyo. E’ stata una scelta davvero difficile… Da una parte la voglia di partecipare alla mia 6ª olimpiade da mamme con il grande sogno di portare la bandiera e dall’altra il desiderio di allargare la famiglia”. “Ebbene si, questa volta ho scelto la vita, la famiglia e poco dopo il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me, già felice per la mia scelta”. Attraverso un lungo post pubblicato sui suoi profili social, la 35enne azzurra campionessa di tuffi Tania Cagnotto ha annunciato il ritiro, con l’indizio nemmeno troppo velato a una nuova ... Leggi su caffeinamagazine

