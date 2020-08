L'Italia di Franca Valeri. Signorina Snob, com'era bella la tua televisione (Di lunedì 10 agosto 2020) Se ne va, con Franca Valeri, anche una delle ultime protagoniste, forse l'ultima, di una straordinaria stagione del nostro Paese, quella della televisione in bianco e nero, della tv che era solo Rai ... Leggi su quotidiano

AlfonsoBonafede : Se ne va un pilastro della nostra cultura. Se ne va un'artista poliedrica capace di far ridere, di far commuovere,… - fattoquotidiano : ADDIO A FRANCA VALERI La prima attrice comica in Italia (da molti è stata considerata l’Alberto Sordi in gonnella)… - Michela84083117 : RT @AlfonsoBonafede: Se ne va un pilastro della nostra cultura. Se ne va un'artista poliedrica capace di far ridere, di far commuovere, di… - Ariadnasleft : RT @IlariaPiperno: Franca Valeri era figlia di un matrimonio misto, padre ebreo e madre non ebrea. Ha patito le leggi razziali italiane pro… - marcopazzanese : RT @IlariaPiperno: Franca Valeri era figlia di un matrimonio misto, padre ebreo e madre non ebrea. Ha patito le leggi razziali italiane pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Franca Franca Valeri, Rosato (IV): simbolo di un'Italia che aveva voglia di ripartire AgCult Libano, a Beirut in onda lo show di Macron

L’Italia è vicina agli amici libanesi in questo momento tragico. I nostri pensieri vanno alle famiglie delle vittime, a cui esprimiamo il nostro cordoglio, e alle persone ferite, a cui auguriamo una p ...

È morta Franca Valeri, l'attrice milanese aveva appena compiuto 100 anni

È morta Franca Valeri. L'attrice, nata a Milano nel 1920, aveva appena compiuto 100 anni il 31 luglio. Si è spenta intorno alle 7.40 nella sua casa di Roma, circondata dall'affetto della famiglia. "I ...

L’Italia è vicina agli amici libanesi in questo momento tragico. I nostri pensieri vanno alle famiglie delle vittime, a cui esprimiamo il nostro cordoglio, e alle persone ferite, a cui auguriamo una p ...È morta Franca Valeri. L'attrice, nata a Milano nel 1920, aveva appena compiuto 100 anni il 31 luglio. Si è spenta intorno alle 7.40 nella sua casa di Roma, circondata dall'affetto della famiglia. "I ...