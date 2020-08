Lipsia-Atletico Madrid, Uefa rassicura: “Match si svolgerà come previsto” (Di lunedì 10 agosto 2020) Lipsia-Atletico Madrid, quarto di finale della Final Eight della Champions League, si disputerà regolarmente. Sono fonti della Uefa a rassicurare la disputa dell’incontro che “resterà in calendario come previsto” nonostante le due positività al Covid-19 riscontrate tra le file dei colchoneros e la mancata partenza per il Portogallo della squadra spagnola. Leggi su sportface

