Lionel Messi cuore d’oro: acquistati 32 respiratori per combattere l’emergenza in Argentina (Di lunedì 10 agosto 2020) Lionel Messi in campo contro l’emergenza Coronavirus. Dopo la prima donazione per la Fondazione Garrahan, che contribuisce ad aiutare gli ospedali nel pieno della pandemia, la Fondazione Lionel Messi ha spedito 32 respiratori artificiali a diverse aziende ospedaliere argentine tra cui l’ospedale di Rosario, città natale del calciatore del Barcellona. Un gesto davvero importante con il quale Leo ha voluto dare una concreta mano di aiuto alla propria nazione. Leggi su sportface

DoentesPFutebol : MESSI, Lionel - si_soccer : LIONEL. MESSI. ?? Simply outrageous. Barcelona in control vs. Napoli #UCL (via @TUDNUSA) - OptaPaolo : 11 - Nell'azione del gol segnato da Lionel #Messi, tutti e 11 i giocatori del Barcellona hanno toccato almeno una v… - francis600f : RT @ZB_Media_01: El hombre perro, Lionel Messi. - sportface2016 : Lionel #Messi cuore d'oro: acquistati 32 respiratori per combattere l'emergenza #covid19 in Argentina -