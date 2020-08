Libano, si è dimesso il governo di Hassan Diab: piegato dalla crisi umanitaria, sanitaria ed economica (Di lunedì 10 agosto 2020) L’esecutivo libanese a guida Hezbollah e con a capo Hassan Diab non ha retto sotto la pressione dell’opinione pubblica dopo l’esplosione che ha devastato Beirut, le proteste in strada sempre più violente e represse nel sangue e la grave crisi economica che ha ridotto il Paese in ginocchio. Dopo l’addio di quattro ministri, al termine della riunione tra tutti i componenti dell’esecutivo quest’ultimo ha deciso per le dimissioni in blocco, dando il via a una crisi di governo nel bel mezzo di un’emergenza umanitaria, sanitaria ed economica. L’annuncio è arrivato per bocca del ministro della Salute, Hamad Hasan, al termine di un vertice: “Il governo libanese ... Leggi su ilfattoquotidiano

