Libano, si è dimesso il governo di Hassan Diab: "L'esplosione è il risultato della corruzione endemica". Sale a 220 il numero delle vittime (Di lunedì 10 agosto 2020) Il disastro avvenuto martedì scorso a Beirut "è il risultato di una corruzione endemica" in Libano, che ha impedito una gestione efficace del Paese. Sono queste le parole con cui il primo ministro uscente del Libano, Hassan Diab, ha annunciato le dimissioni in blocco del governo, dopo l'esplosione che ha devastato la città e provocato, secondo gli ultimi aggiornamenti, 220 morti, oltre ad aver rinfocolato le proteste contro l'esecutivo e aggravato la già drammatica crisi economica che attanaglia il Paese. "Viviamo ancora nell'orrore che ha colpito nel profondo il Libano e i libanesi, risultato di una grave corruzione nell'amministrazione", ha ...

A seguito dell’ennesimo impennarsi delle tensioni e delle proteste in Libano per una crisi economica dalla quale non sembra esserci uscita, l’intero governo ha rassegnato le dimissioni, dopo 8 mesi di ...in seguito alle proteste per l'esplosione che martedì scorso ha devastato interi quartieri di Beirut. Lo ha annunciato il primo ministro Hassan Diab in un discorso televisivo. Il disastro avvenuto mar ...