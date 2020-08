Libano, continuano le proteste di piazza dopo l’esplosione al porto di Beirut, lasciano altri 2 ministri: governo a un passo dalle dimissioni (Di lunedì 10 agosto 2020) Libano: continuano le proteste dopo l’esplosione di Beirut. governo a un passo dalle dimissioni continuano le proteste di piazza in Libano dopo l’esplosione che ha devastato il porto di Beirut lo scorso 4 agosto, mentre il governo, secondo i media locali, sarebbe a un passo dalle dimissioni. In seguito alla devastante deflagrazione avvenuta nel porto della capitale, che ha provocato circa 200 morti e oltre 4mila feriti, è esplosa la rabbia della popolazione, scesa in piazza per protestare contro il ... Leggi su tpi

team_world : Immagini strazianti continuano ad arrivare dall’esplosione a #Beirut. Tutto il nostro sostegno e le nostre preghi… - rubio_chef : Gli infami???? che proteggete, oltre ad aver bombardato il Libano???? sotto il vostro naso e con il vostro tacito conse… - em_squillante : RT @agenzia_nova: #Libano Continuano a circolare in rete video che imputano le devastanti esplosioni di #Beirut al lancio di un missile o a… - l_dolci : RT @agenzia_nova: #Libano Continuano a circolare in rete video che imputano le devastanti esplosioni di #Beirut al lancio di un missile o a… - GeopoliticalN : ???? #Libano: il Primo Ministro libanese #HassanDiab ha informato il presidente che sta per presentare le sue dimissi… -