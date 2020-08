Le proteste dopo il voto in Bielorussia (Di lunedì 10 agosto 2020) Le autorità dicono che il presidente Lukashenko ha stravinto, ma ci sono forti sospetti di brogli; le manifestazioni dell'opposizione nella notte sono state represse dalla polizia Leggi su ilpost

Euro_comunica : Bielorussia: proteste nella città di Brest dopo la vittoria annunciata di Aleksandr Lukashenko #Bielorussia… - UNonnu : #Bielorussia nel caos. Dopo un'ora dalla chiusura dei seggi, oscurato internet. #Lukashenko dovrebbe aver vinto con… - MariaStellabra : RT @MascioliPaola: Scontri e proteste in #Bielorussia dopo l’annuncio di rielezione, la sesta, di #Lukashenko. Arresti, blocco di internet… - MascioliPaola : Scontri e proteste in #Bielorussia dopo l’annuncio di rielezione, la sesta, di #Lukashenko. Arresti, blocco di inte… - gesubambino14 : RT @letix63009439: In #Polonia dopo la dichiarazione di alcuni governi locali che 6 città sarebbero diventate #LGBT free si sono scatenate… -