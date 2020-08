Le immagini degli scontri dopo il voto in Bielorussia (Di lunedì 10 agosto 2020) Aljaksandr Lukashenka ha annunciato di aver vinto le elezioni in Bielorussia con l'80,23 per cento dei voti. La sfidante Svetlana Tikhanovskaya avrebbe ottenuto il 9,9 delle preferenze. Quella che una volta veniva in gergo giornalistico chiamata una maggioranza bulgara è ormai sempre più una maggior Leggi su ilfoglio

ilfoglio_it : Le immagini degli scontri in #Bielorussia dopo che Aljaksandr Lukashenka ha detto di aver vinto le elezioni con l’8… - LaPresse_news : Bielorussia, le immagini degli scontri tra manifestanti e polizia - IICKIEVUA : 11/08 OperaEstate Festival Un viaggio grandioso racconta per immagini e musica, luci e ombre dell’uomo e degli anim… - dionysvscult : spammatemi immagini degli nct 127 - IICMosca : Domani alle ore 22:00 (ora di Mosca) Un viaggio grandioso racconta per immagini e musica, luci e ombre dell’uomo e… -

Ultime Notizie dalla rete : immagini degli Nel libro “La Nave di Genova” immagini e testimonianze Il Secolo XIX Le immagini degli scontri dopo il voto in Bielorussia

Aljaksandr Lukashenka ha annunciato di aver vinto le elezioni in Bielorussia con l'80,23 per cento dei voti. La sfidante Svetlana Tikhanovskaya avrebbe ottenuto il 9,9 delle preferenze. Quella che una ...

La battaglia elettorale di Trump si gioca anche sul tavolo dei sussidi post Covid ai disoccupati

La speaker della Camera Nancy Pelosi le definisce misure «incredibilmente anticostituzionali». Gli aiuti estesi a 30 milioni di cittadini sino a fine anno, ma il 25% è a carico dei singoli Stati dell’ ...

Aljaksandr Lukashenka ha annunciato di aver vinto le elezioni in Bielorussia con l'80,23 per cento dei voti. La sfidante Svetlana Tikhanovskaya avrebbe ottenuto il 9,9 delle preferenze. Quella che una ...La speaker della Camera Nancy Pelosi le definisce misure «incredibilmente anticostituzionali». Gli aiuti estesi a 30 milioni di cittadini sino a fine anno, ma il 25% è a carico dei singoli Stati dell’ ...