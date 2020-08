Lavoro, ecco le tre vie per far ripartire le assunzioni (Di lunedì 10 agosto 2020) Nell’ultimissima bozza del decreto agosto spazio a decontribuzione al 100% per sei mesi per i nuovi contratti a tempo indeterminato e di 3 mesi per le assunzioni di lavoratori stagionali e di stabilimenti termali. Sui contratti a termine stop al decreto dignità fino a dicembre Leggi su ilsole24ore

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, lo ha detto chiaramente: i sussidi vanno bene, legati a una fase emergenziale, come quella vissuta a causa del coronavirus. Ma la ripresa ci sarà e allora ...

