L’Atletico Madrid comunica i due calciatori positivi al Covid-19, Champions al sicuro (Di lunedì 10 agosto 2020) Aveva destato parecchia preoccupazione in casa Atletico Madrid la notizia di alcune ore fa in relazione a due tesserati tra i Colchoneros positivi al coronavirus, situazione che avrebbe potuto mettere a repentaglio il normale svolgimento della sfida di Champions League dei madrileni, che affronteranno il Lipsia giovedì prossimo alle ore 21.00. Identificati e isolati i due positivi Tramite comunicato ufficiale la società ha reso noto i nomi dei due risultati positivi, ossia Sime Vrsaljko e Angel Correa che, da asintomatici, sono stati sottoposti all’isolamento. Las nuevas pruebas PCR han resultado negativas en el resto de jugadores y técnicos de la primera plantilla https://t.co/atUtWt5vTA — Atlético de Madrid ... Leggi su giornal

