L’ascesa di Antonella Elia: da concorrente contestatissima a opinionista del GF VIP 5 (Di lunedì 10 agosto 2020) E’ proprio vero che gli italiani hanno la memoria corta. Succede quando si parla di cronaca, di politica, di cose serie insomma, figuriamoci quando si parla di tv e gossip…Antonella Elia, secondo l’anteprima data da Blogo, sarà una dei due opinionisti della quinta edizione del Grande Fratello VIP. Una vera e propria ascesa quella di Antonella Elia che, chi ricorda bene, ha rischiato più volte di essere persino espulsa dalla casa del GF VIP in primavera. Sui social petizioni, richieste, indignazioni, per gli atteggiamenti poco corretti di Antonella Elia ( ricorderete tutti le bugie dette su Patrick che era stato accusato di violenza sulle donne mentre non aveva neppure sfiorato l’Elia). Ricorderete anche altro: dai lividi lasciati ... Leggi su ultimenotizieflash

