L’Andana, il resort nel cuore della Maremma (Di lunedì 10 agosto 2020) In Maremma, una delle zone rimaste più autentiche della regione, troviamo un resort unico: l’Andana.Recandovi in questo luogo potrete sperimentare la vera accoglienza italiana, dell’ottima cucina e fare esperienze divertenti: dalla passeggiata a cavallo al wine and oil tasting e ovviamente rilassarvi sotto il sole.Fin dall’ingresso, ornato da due file di cipressi e pini marittimi da cui il nome Andana, si respira l’aria della Maremma, poi lo sguardo si posa sulla villa principale, in elegante stile locale dove si percepisce fin dalla hall l’amore per i dettagli. Qui tutto è curatissimo: dai colori ben mixati dell’arredamento al servizio impeccabile. Attenzione particolare viene dedicata ai piccoli ospiti, l’Andana è infatti un family ... Leggi su iodonna

