Lancio del peso, Leonardo Fabbri brilla in Svezia: l’azzurro centra il nuovo record personale outdoor (Di lunedì 10 agosto 2020) Allunga di nuovo Leonardo Fabbri. Il pesista azzurro è protagonista di un altro grande risultato con 21,57 al meeting di Sollentuna, in Svezia, nella sua prima trasferta all’estero dell’estate. Netto il progresso sul record personale all’aperto, il 21,32 di inizio anno in Sudafrica, che arriva appena due giorni dopo aver lanciato 21,26 sabato a Udine. Il 23enne dell’Aeronautica resta a soli due centimetri dal proprio limite indoor di 21,59 che è il primato italiano al coperto, realizzato in febbraio a Stoccolma. Continua il feeling tra il gigante fiorentino e la nazione scandinava: è qui che ha anche vinto l’argento agli Europei under 23 di Gavle nella scorsa estate. L’urlo di gioia del toscano esplode al quarto ... Leggi su sportfair

