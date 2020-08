La vicenda delle gemelle siamesi Ervinia e Prefina: stasera su Rai Uno l’ultima delle Sette Storie (Di lunedì 10 agosto 2020) La vicenda delle gemelle siamesi Ervinia e Prefina va in onda stasera a Sette Storie Anche stasera, 10 Agosto 2020 andrà in onda Sette Storie, condotto da Monica Maggioni. Il format è un approfondimento giornalistico su notizie di attualità, sorprendenti e inaspettate, dopo lo “tsunami” del Covid-19. L’episodio di stasera nello specifico sarà dedicato a un caso molto particolare. La vicenda delle due gemelline Ervinia e Prefina è stata uno dei traguardi più importanti raggiunti dall’Ospedale Bambin ... Leggi su nonsolo.tv

