La vera rivoluzione per l’Italia sarà crescere senza indebitarsi (Di lunedì 10 agosto 2020) Pubblichiamo la seconda di cinque puntate di un articolo di Giovanni Cagnoli che uscirà sul numero dell’Avanti in edicola a inizio settembre. Qui la prima. Il momento in cui si dovrà affrontare l’annoso tema della produzione del reddito come precondizione per la sua redistribuzione è vicinissimo, ma non si vedono per nulla le politiche che ne anticipano gli effetti come visto. Tuttavia i numeri del rapporto indebitamento/pil, il decremento del pil per effetto Covid e la ripresa che sarà molto meno rapida rispetto ai Partners europei, l’asimmetria della crisi, e l’imponete massa dei trasferimenti tra generazioni, territori, e classi sociali, sono tutti elementi che impietosamente renderanno il giorno del “risveglio” particolarmente vicino e particolarmente amaro. Ci sono ancora alcune strade quasi letali che ... Leggi su linkiesta

JHaddadOfficial : Beirut, Joumana Haddad: «La vera rivoluzione? Slogan laici in piazza» - - seghepenso : RT @gelso02: Questo nel Lazio e in altre 3 o 4 regioni avviene già in regime di DH da molti anni. Quindi non capisco lo scandalo che suscit… - FloraPiachica : RT @gelso02: Questo nel Lazio e in altre 3 o 4 regioni avviene già in regime di DH da molti anni. Quindi non capisco lo scandalo che suscit… - LichtLuxLucia : RT @gelso02: Questo nel Lazio e in altre 3 o 4 regioni avviene già in regime di DH da molti anni. Quindi non capisco lo scandalo che suscit… - d0minius : La vera rivoluzione per l’Italia sarà crescere senza indebitarsi -

Ultime Notizie dalla rete : vera rivoluzione La vera rivoluzione per l’Italia sarà crescere senza indebitarsi Linkiesta.it Criscitiello su TMW : "Per arrivare alla Juventus ci vuole tempo, altrimenti torniamo ai tempi di Maifredi e Ferrara"

"E' la notte delle stelle. E' 10 agosto. Il 10 illumina, il numero dei geni in campo. Ma non sempre un genio in campo si trasforma in fenomeno in panchina. Anzi. Maradona ha fallito, Totti e Del Piero ...

Dalla Lega il terzo emendamento per lo stadio Franchi

Per ristrutturare il Franchi arriva il terzo emendamento. Dalla Lega. “Non conosco alcuna proposta di Italia Viva e Partito Democratico. Non mi interessa cosa fanno. Noi ci siamo mossi per lo stadio d ...

"E' la notte delle stelle. E' 10 agosto. Il 10 illumina, il numero dei geni in campo. Ma non sempre un genio in campo si trasforma in fenomeno in panchina. Anzi. Maradona ha fallito, Totti e Del Piero ...Per ristrutturare il Franchi arriva il terzo emendamento. Dalla Lega. “Non conosco alcuna proposta di Italia Viva e Partito Democratico. Non mi interessa cosa fanno. Noi ci siamo mossi per lo stadio d ...