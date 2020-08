La tastiera che ti riporta agli anni Ottanta (Di lunedì 10 agosto 2020) Il feeling tattile è uno degli elementi cardine per valutare una tastiera e se hai un debole per gli anni Ottanta e le console del passato, Durgod Fusion è un modello da guardare con attenzione. Proprio perché al primo impatto colpisce per lo stile rétro e la miscela di colori, su tutti la versione Navigator, alternativa a Original e Steam, le tastiere meccaniche da 14 pollici (31,6 x 13.4 x 3,6 centimetri e peso inferiore a 1 chilo) realizzate dai cinesi sono indirizzate a chi vuole riportare in auge l’estetica che rimanda alle prime console Atari e Nes. Senza tuttavia rinunciare ai vantaggi forniti dalla tecnologia moderna perché, pur se nascosti in uno scompartimento magnetico sotto il logo, Durgod conta su connettività wi-fi e bluetooth 5.0, cui si ... Leggi su wired

Tanzen : Al tifoso juventino che sfotte per l’uscita del Napoli dalla Chanpions League, dico: sei un Lione da tastiera. - MilanoCitExpo : La tastiera che ti riporta agli anni Ottanta #DipartimentoInnovazioneTecnologia - sgandro : @frank_aol1985 Offendere dandomi dell’ebete dimostra solo che sei il classico leone da tastiera. - elicriso2 : RT @diegocurioso: @Defcon1979 Per un po' di tempo ho avuto la fissa della tastiera portatile e ripiegabile, ma non ne ho trovata nessuno c… - Lucacenti3 : @Monny87615730 @radiosilvana @Romy_kitty1 @luigisky2 @MonEleonora @distefanoTW @MrPenautbut @marioadinolfi Ridi rid… -

Ultime Notizie dalla rete : tastiera che La tastiera che ti riporta agli anni Ottanta Wired.it La tastiera che ti riporta agli anni Ottanta

Con un rimando all'estetica delle prime console Atari e Nes, Durgod Fusion si collega, con o senza cavo, a computer, Mac, tablet, iPad e smartphone. E costa 110 euro Il feeling tattile è uno degli ele ...

Le app Android si potranno usare su Windows 10 (per ora solo con un Samsung Galaxy)

Su Windows 10 si potranno utilizzare le applicazioni Android presenti sul proprio smartphone. Lo ha annunciato Microsoft, pochi giorni fa, con un post sul blog aziendale: nello specifico, la novità sa ...

Con un rimando all'estetica delle prime console Atari e Nes, Durgod Fusion si collega, con o senza cavo, a computer, Mac, tablet, iPad e smartphone. E costa 110 euro Il feeling tattile è uno degli ele ...Su Windows 10 si potranno utilizzare le applicazioni Android presenti sul proprio smartphone. Lo ha annunciato Microsoft, pochi giorni fa, con un post sul blog aziendale: nello specifico, la novità sa ...